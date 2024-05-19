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Habibe Çırak’ın acı günü

AKP Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak’ın kayınvalidesi Vahide Çırak hayatını kaybetti

Cihat Polat
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Habibe Çırak’ın acı günü
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AKP Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak’ın kayınvalidesi Vahide Çırak 75 yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.

Çırak’ın cenazesi Gebze Hacı Salih Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gebze Mezarlığı’nda toprağa verildi. Habibe Çırak’ı bu acı gününde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AKP'liler katılım gösterdi.

Habibe Çırak’ın acı günü

19 May 2024 - 14:37 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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