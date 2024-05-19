İzmit’te 19 Mayıs kutlamalarında Pembe Kayalar coşkusu

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Halkla İlişkiler Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da Pembe Kayalar müzik grubu sahne aldı.



KEYİFLİ BİR AKŞAM

Konser, şehrin gençleri ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Yüzlerce kişi, coşkulu ve eğlenceli atmosferde müziğin ritmiyle keyifli bir akşam yaşadı. Programda konuşan İzmit Belediyesi Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan, “Böylesi güzel ve anlamlı bir günde gençlerle bir arada olmak çok güzel. 105 yıldır kutladığımız bu güzel bayramı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.