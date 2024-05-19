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İzmit’te 19 Mayıs kutlamalarında Pembe Kayalar coşkusu

İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Pembe Kayalar müzik grubu İzmitlilere keyifli bir akşam yarattı

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İzmit’te 19 Mayıs kutlamalarında Pembe Kayalar coşkusu mask
İzmit’te 19 Mayıs kutlamalarında Pembe Kayalar coşkusu
İzmit’te 19 Mayıs kutlamalarında Pembe Kayalar coşkusu
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İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Halkla İlişkiler Müdürlüğünün organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da Pembe Kayalar müzik grubu sahne aldı. 

İzmit’te 19 Mayıs kutlamalarında Pembe Kayalar coşkusu


KEYİFLİ BİR AKŞAM 
Konser, şehrin gençleri ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü. Yüzlerce kişi, coşkulu ve eğlenceli atmosferde müziğin ritmiyle keyifli bir akşam yaşadı. Programda konuşan İzmit Belediyesi Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan, “Böylesi güzel ve anlamlı bir günde gençlerle bir arada olmak çok güzel. 105 yıldır kutladığımız bu güzel bayramı coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

İzmit’te 19 Mayıs kutlamalarında Pembe Kayalar coşkusu
İzmit’te 19 Mayıs kutlamalarında Pembe Kayalar coşkusu
# büyük, Atatürk, cumhuriyet, Meclis, İzmit belediyesi

19 May 2024 - 14:44 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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