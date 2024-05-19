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Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümü Dilovası'nda coşkuyla kutladı.

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Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu
Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu
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Dilovası Kaymakamlığı önünde, Atatürk anıtına çelenk koyulması ile başlayan 19 Mayıs kutlamaları; Dilovası Şehit Nihat Karadaş stadında devam etti. Törene Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Dilovası İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, Siyasi Parti temsilci ve yöneticileri, Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Dilovası Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok vatandaş katıldı.

Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. Yılı dolayısıyla düzenlenen törenin açılış konuşmasını İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu yaparken, ardından Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay günün anlam ve önemine binaen konuşma yaptılar. Resim, Şiir ve Kompozisyon alanlarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından dağıtıldı.

Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu

KUBİLAY VE ÖMEROĞLU VATANDAŞLARI SELAMLADI

Program; Kaymakam Kubilay ve Başkan Ömeroğlu’nun Dilovası protokolünü ve törene katılan vatandaşları selamlaması ile sona erdi.

Dilovası'nda 19 Mayıs Coşkusu

# ilçe, Atatürk, Meclis

19 May 2024 - 14:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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