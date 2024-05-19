19 May 2024 - 14:58 - Gündem

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Karamürsel'de Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Karamürsel’de yapılan resmi tören ile kutlandı.