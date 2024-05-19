19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Karamürsel'de Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtında düzenlenen resmi tören ile başladı.
Törende, İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Spor Müdürü Çetin Yıldız, Protokol üyeleri, Öğretmenler ve Öğrenciler hazır bulundu.
Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çetin Yıldız Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk anıtı önünde düzenlenen törenin ardından, Levent Erdoğan Güreş Sahasında program ile devam etti.
Levent Erdoğan Güreş Sahasında gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından 19 mayıs Gençlik ve Spor Bayramına yarışır muhteşem gösteriler yapıldı.
Gösterinin ardından Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık İlçe çapında düzenlenen yarışmada ödül alan öğrencilere hediyelerini takdim etti.
Programın ardından gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çalık, gençlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.