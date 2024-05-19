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Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Kocaelili bisiklet tutkunları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı heyecanıyla coşkuyla pedal çevirdi.

Aygün Baş
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Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi! mask
Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!
Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli’deki bisiklet kulüpleri üyeleri, Akademi Lise öğrencileri ve vatandaşların katılımı ile “19 Mayıs Bisiklet Turu” düzenlendi. İzmit Kent Meydanında bir araya gelen bisiklet tutkunları ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kent Meydanından Seka Park Uçurtma tepesine kadar bisiklet sürdü.

Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!

TEK BİR ŞEY VARDI İNANÇ

Bisiklet korteji öncesi konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün, ülkede yeniden umut ışığını tekrar yaktığı, meşaleyi tekrar yaktığı, zamandaki gibi herkes bugün genç. Eğer bir gün yine bu şartlar ortaya çıkarsa ben inanıyorum ki buradaki herkes, tüm Türk vatandaşları, Türk evlatları bu vatanın aziz evlatları gözlerini bir dakika bile kırpmadan bu vatanın tam bağımsızlığı için, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarından vaz geçecek fedakarlığı yapacaklardır. O zaman şartlar çok kötü. Aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, orduları dağıtılmış millet imkansızlıklar içinde kıvranıyordu. Ama tek bir şeyi vardı. Vatanın bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne dair inançları o günkü koşullar altında hiçbir şekilde bu vatanı düşmana teslim etmemek üzere ant içmiş, isimlerini bilmediğimiz sayısız kahraman var.

Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!

GAZİ MUSTAFA KEMAL’E BİR KEZ DAHA ŞÜKRANLARIMIZI İLETMEYİ BORÇ BİLİRİM

Bugün ne yaparak onların aziz hatırasına gereken önemi vermiş oluruz. Gereken vefayı göstermiş oluruz. Bu ruhu yaşatarak ancak bu mümkün. Ben bu vesileyle o günkü altında gözünü kırpmadan vatanın bağımsızlığı için, birliği bütünlüğü için yola düşen, gözünü kırpmadan toprağa düşen, şehit olan, gazi olan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm vatan evlatlarını saygıyla, minnetle anmayı, onlara şükranlarımızı bir kez daha bugünden iletmeyi borç biliyorum. Bisikletli arkadaşlarımızla birlikte Samsun'a gidişi temsil eden bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Ben organizasyona katılan tüm bisiklet, bisikletlilere de ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!
Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!
Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!
Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!
Kocaelili bisiklet sürücüleri coşkuyla pedal çevirdi!

# Atatürk, TÜRK, var, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın

19 May 2024 - 15:48 - Spor

Mahreç  Aygün Baş

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