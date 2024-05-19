Taflıoğlu ailesinin acı günü

Hayatını Kocaeli'de geçiren İffet Taflıoğlu çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir kişilikti. İzmit'te 262 Live olarak bilinen mekanın işletmecisi Levent Taflıoğlu'nun ve kentin tanınan Avukatlarından Bülent Taflıoğlu'nun annesi olan İffet Taflıoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

CENAZE BUGÜN

İffet Taflıoğlu'nun cenazesi, bugün 19 Mayıs 2024 Pazar günü, ikindi namazına müteakip Yenicuma Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törene, aile üyelerinin yanı sıra, Bülent Taflıoğlu'nun meslektaşları, dostları ve çok sayıda Kocaelili vatandaşın katılması bekleniyor.