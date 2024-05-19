19 May 2024 - 16:09- Asayiş G:

Taflıoğlu ailesinin acı günü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi olan İffet Taflıoğlu (77) geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Taflıoğlu ailesinin acı günü mask

Hayatını Kocaeli'de geçiren İffet Taflıoğlu çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir kişilikti. İzmit'te 262 Live olarak bilinen mekanın işletmecisi Levent Taflıoğlu'nun ve kentin tanınan Avukatlarından Bülent Taflıoğlu'nun annesi olan İffet Taflıoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

CENAZE BUGÜN

İffet Taflıoğlu'nun cenazesi, bugün 19 Mayıs 2024 Pazar günü, ikindi namazına müteakip Yenicuma Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Törene, aile üyelerinin yanı sıra, Bülent Taflıoğlu'nun meslektaşları, dostları ve çok sayıda Kocaelili vatandaşın katılması bekleniyor.
# 2024

19 May 2024 - 16:09 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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