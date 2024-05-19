Isırıkçı Fofana Kocaelispor'a veda etti!

Sezon başında İsveç ekibi Hammarby'den Kocaelispor’a kiralık olarak transfer olan Breze Fofana, sezonun bitmesiyle birlikte yeşil siyahlı ekibe veda etti.
Fofana, açıklamasında, "Zor bir sezon oldu. Acı ama öğrenme dolu geçti. Böyle bir sonucu biz istemedik ama Allah böyle takdir etti. Başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlar, acısıyla tatlısıyla bize verdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Takıma yardımcı olamadım ama bu sezon bu harika kulüpte yaşadığım ve öğrendiğim her şey için Tanrıya şükrediyorum," ifadelerini kullandı.
Gineli oyuncu yeşil siyahlı ekiple 15 müsabakada forma giydi.
Ligin ilk yarısında oynanan Kocaelispor-Altay maçında Altay kaptanı Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırarak Türkiye gündemine oturmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.