Isırıkçı Fofana Kocaelispor'a veda etti!

Sezon başında İsveç ekibi Hammarby'den Kocaelispor’a kiralık olarak transfer olan Breze Fofana, sezonun bitmesiyle birlikte yeşil siyahlı ekibe veda etti.

Fofana, açıklamasında, "Zor bir sezon oldu. Acı ama öğrenme dolu geçti. Böyle bir sonucu biz istemedik ama Allah böyle takdir etti. Başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlar, acısıyla tatlısıyla bize verdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Takıma yardımcı olamadım ama bu sezon bu harika kulüpte yaşadığım ve öğrendiğim her şey için Tanrıya şükrediyorum," ifadelerini kullandı.

Gineli oyuncu yeşil siyahlı ekiple 15 müsabakada forma giydi.

Ligin ilk yarısında oynanan Kocaelispor-Altay maçında Altay kaptanı Ceyhun Gülselam'ın omzunu ısırarak Türkiye gündemine oturmuştu.