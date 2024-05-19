Başkan Deniz'den 'Büyük Emekli Mitingi'ne çağrı

Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Bölge Başkanı İhsan Deniz, emeklileri 26 Mayıs'ta Ankara’da düzenlenecek olan ' Büyük Emekli Mitingi'ne çağırdı. Gerçekleştirilecek miting ile milyonlarca emeklinin örgütlü bir şekilde sesini duyurma fırsatı yakalayacağını belirten Deniz, yoğun bir katılım için çalışma yapacaklarını ifade etti.

CHP’NİN ÇAĞRISINA EMEKLİLER KATILMAK ZORUNDADIR

İhsan Deniz'in açıklamasının devamında şunları söyledi, "26 Mayıs'ta Büyük Emekli Mitıngi kararı alan ana muhalefet partisi CHP’nin çağrısına emekliler amasız, fakatsız katılmak zorundadır. Emekliler kendi sorunlarını dile getirecek yapı ve güce sahip değiller. Güçlü bir örgütlü yapıya sahip olmayan 16 milyon 500 bin emekli, tek çatı altında toplanmasını henüz sağlamış değil. Güçlü bir örgütlü yapısı olmayan emekliler, sorunlarımıza sahip çıkanlara sahip çıkarak ciddi katılım için çalışmalar yapmalıyız.

EMEKLİ GÜCÜNÜ GÖSTERMELİ

Emekli ile adeta dalga geçen Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, ekonomist tek adam, emeklinin örgütlülüğünü görmeli. Emekli bu gücü göstermeli. Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3,18 gösteren TÜİK, ilk altı ay enflasyonunu yüzde 20,1 gösteriyor ve enflasyon oranında maaşına fark alacak emekliye yüzde 25,4 oranında enflasyon farkı öngörülüyor. Çalışan memura 8 bin lira seyyanen fark verilirken, memur emeklisine verilmeyerek çalışan ile emekli memur arasında bir fark yaratılmıştır.

MİTİNGE KATILMAYA DAVET EDİYORUM

Aynı taktik çalışmayan emekliye 5 bin lira, çalışan emekliye verilmeyince sendikamız ve çalışan emekliler ses yükseltmiş ve çalışan emekliye de verilerek zorunda kalınmıştı. Yeni enflasyon verilerine göre en düşük 10 bin lira alan emekli kök maaş nedeniyle sıfır zam alabilir. 10 bin liranın şu andaki alım gücü ise 7 bin 795 liraya gerilemiş durumda. Kocaeli'de yaşayan 311 bin emekliyi CHP'nin bu çağrısını dikkate alarak büyük emekli mitingine katılmaya ve adı gibi büyük bir emekli mitingi yapmaya çağırıyoruz”