KAPTAN TAKIMA VEDA ETTİ!!

Kocaelispor'un kalesini iki yıldır koruyarak gönüllere taht kuran kaptan Gökhan Değirmenci veda konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gönül isterdi ki bu sezon da geçen sezon olduğu gibi kutlamalarla, keyifle, hep beraber sevinçle bitsin, maalesef olmadı. Herkesin bildiği ve benim de her zaman dile getirdiğim gibi Kocaelispor'un yeri burası değil en üst seviyelerdir ve canıgönülden inanıyorum ki formasını terletmekten, kaptanlığını yapmaktan onur ve gurur duyduğum bu camia en kısa zamanda hak ettiği yerlerde olacaktır. Kocaelispor armasına gönül veren, destek çıkan herkese teşekkür ederim."