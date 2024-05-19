KAPTAN TAKIMA VEDA ETTİ!!

Kocaelispor'un kalesini iki yıldır koruyarak gönüllere taht kuran kaptan Gökhan Değirmenci veda konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Gönül isterdi ki bu sezon da geçen sezon olduğu gibi kutlamalarla, keyifle, hep beraber sevinçle bitsin, maalesef olmadı. Herkesin bildiği ve benim de her zaman dile getirdiğim gibi Kocaelispor'un yeri burası değil en üst seviyelerdir ve canıgönülden inanıyorum ki formasını terletmekten, kaptanlığını yapmaktan onur ve gurur duyduğum bu camia en kısa zamanda hak ettiği yerlerde olacaktır. Kocaelispor armasına gönül veren, destek çıkan herkese teşekkür ederim."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.