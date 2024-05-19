Portekizli yıldız takıma veda etti: "Birlikte hayal kurduk ama bitti"

Candeias takıma şu sözlerle veda etti:
"Sezon bitti. Birlikte hayal kurduk ama bitti. Bu grubu ve büyük kulübü ve şehri kaptanlardan biri olarak temsil etmekten gurur duyuyorum. Kötü günde bile bizi her zaman destekleyen büyük taraftarlara teşekkürler. Eminim yakın zamanda hak ettiğin yerde olacaksın. 'Candeias Candeias we love you Candeias' dinlerken bana verdikleri sevgiyi asla unutmayacağım bugün hala tüylerim diken diken oluyor ve emin olabilirsin ki ben de seni seviyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Mag - ?????? yanlız şunu bilin böyle kız gibi futbolla işin çok zor heleki amaral ın çok çok daha zor onuda götürmeyi unutma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.