19 May 2024 - 16:29- Spor G:

Portekizli yıldız takıma veda etti: "Birlikte hayal kurduk ama bitti"

Bu sezon kadromuza kattığımız Portekizli futbolcumuz Candeias, sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir veda mesajı yayınladı.

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Portekizli yıldız takıma veda etti: "Birlikte hayal kurduk ama bitti" mask

Candeias takıma şu sözlerle veda etti:

"Sezon bitti. Birlikte hayal kurduk ama bitti. Bu grubu ve büyük kulübü ve şehri kaptanlardan biri olarak temsil etmekten gurur duyuyorum. Kötü günde bile bizi her zaman destekleyen büyük taraftarlara teşekkürler. Eminim yakın zamanda hak ettiğin yerde olacaksın.  'Candeias Candeias we love you Candeias' dinlerken bana verdikleri sevgiyi asla unutmayacağım bugün hala tüylerim diken diken oluyor ve emin olabilirsin ki ben de seni seviyorum." 
# büyük

19 May 2024 - 16:29 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Mag - ?????? yanlız şunu bilin böyle kız gibi futbolla işin çok zor heleki amaral ın çok çok daha zor onuda götürmeyi unutma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mayıs 16:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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