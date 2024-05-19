Portekizli yıldız takıma veda etti: "Birlikte hayal kurduk ama bitti"

Candeias takıma şu sözlerle veda etti:

"Sezon bitti. Birlikte hayal kurduk ama bitti. Bu grubu ve büyük kulübü ve şehri kaptanlardan biri olarak temsil etmekten gurur duyuyorum. Kötü günde bile bizi her zaman destekleyen büyük taraftarlara teşekkürler. Eminim yakın zamanda hak ettiğin yerde olacaksın. 'Candeias Candeias we love you Candeias' dinlerken bana verdikleri sevgiyi asla unutmayacağım bugün hala tüylerim diken diken oluyor ve emin olabilirsin ki ben de seni seviyorum."