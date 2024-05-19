Özel fotoğraf gönderip dolandırdılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 ayrı şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Şebekelerden birinin kadın üyelerinin, sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle sohbet edip, bir süre sonra konuyu cinselliğe getirdiği ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği belirlendi. Daha sonra şebeke üyelerinden bir kişinin, fotoğraftaki kızın babası olduğunu iddia ederek, “Kızım reşit değil, sana cinsel istismar nedeniyle dava açacağım” diyerek tehdit ettiği saptandı.



"PARA GÖNDERİRSENİZ DAVA AÇMAYACAĞIZ"

Ardından kendini ailenin avukatı olarak tanıtan başka bir şebeke üyesinin ise “Yanlışa düştüğünüze inanıyoruz ancak dava ve mağdur kızın psikolojik destek masrafları var. Bunları gönderirseniz, dava açmayacağız” diyerek, çeşitli miktarlarda para aldığı belirtildi. Şebekenin bu yöntemle 32 kişiyi yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.



Polis, diğer şebekenin ise elektronik ürün satma vaadiyle telefon üzerinden irtibata geçtiği 15 kişiden 1 milyon 500 bin lira alıp, ürünleri göndermediğini belirledi. Bu tespitler üzerine operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli İstanbul, Mersin ve Bilecik’te belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.