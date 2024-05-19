Büyük ustalar İzmit'te Türk Sineması'nı değerlendirdi

KYÖD öncülüğünde İzmit Şehir Kulübü'nde Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması adlı panele ülke sinemasına önemli eserler vermiş olan ünlü simalar katıldı. Programın moderatörlüğünü Ahsen Gül Ever yaparken programa usta oyuncular Zihni Göktay ve Halil Ergün ile senarist Nilgün Öneş katıldı. Kentte tiyatro ve sinema ile ilgilenen vatandaşlar ile sinema ve tiyatro öğrencileri de programa ilgi gösterdi.

GENİŞ BİR YELPAZEDE DEĞERLENDİRDİLER

Programın açılış konuşmasını KYÖD Başkan Yardımcısı Av. Ece Arslankaya yaptı. Davetlileri ve katılımcıları selamlayan Av. Arslankaya mikrofonu moderatör Ever'e teslim etmesiyle panel başladı. Panelde 60'lar sineması, Yeşilçam ve Türk Sinemasının gelişiminden bahsedilirken Yılmaz Güney sinemasına özel bir yer ayrıldı.

YILMAZ GÜNEY'İN ALTINI ÇİZMEMİZ GEREKİYOR

Programda ilk sözü alan Nilgün Öneş "Yeşilçam döneminin Ertem Eğilmez son temsilcisi gibi. Daha sonra başka yerlere evriliyor Türk sineması. Hatta bazı araştırmalar var. Politik, sinema, homoseksüel... Sonra bir ara geliyor başka filmler devreye geliyor falan. Ama burada herhalde ayrı tutmamız gereken bir Yılmaz Güney filmleri var. Onun altıni çizmemiz lazım. Geleceğin noktayı işaret eden bir aşama bana göre o. Zaten dünyada kabul ettiğine göre doğru yerdir. Günümüze geldiğimiz zaman artık bir Türk sinemasından söz edebileceğimizi düşünmüyorum. Başka bir şeyler yapılıyor. Biraz dünyadaki böyle örneklere öykünen filmler yapılıyor.Yani orada işlemler değişiyor. Yani İran sineması denildiğinde bir sürü isim sayabiliriz, bir sürü film sayabiliriz. Ve onu dünyanın kabul ettiği bir alan var."dedi.

O DÖNEM 45 TANE TİYATRO DOLAŞIYORDU ANADOLU'DA

En son Yaprak Dökümü dizisinden herkesin Ali Rıza Bey olarak tanıdığı Halil Ergün sinema ile ilk tanışıklığını anlattı. Ergün "Sinema öyle hale gelmiştir ki kasabalarda, köylerde filmler gösterilmeye başlamıştı. O güne kadar bilinmez bir sinema. Acayip değişik bir süreç var arkadaşlarımızın anladığı gibi. Yani sinemanın değişik bir süreçinde belli dönemler var. O dönemlerde gösteriler var. Ama asıl mesele devletin beş kuruşunun yardımı olmadan, destek olmadan kendi imkanlarıyla 200 film yapabilen bir çalışma alanı oluşmuştur orada. Türkiye'deki toplusal gelişmenin, siyasal gelişmenin, kültürel gelişmenin paralel içinde o da beslenmiştir. O dönem 45 tane tiyatro dalaşıyordu Aradolu'da, turnelerde."dedi