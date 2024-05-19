Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga! Mert Hakan ve Abdülkerim Bardakcı...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Fenerbahçe derbisi öncesinde kavga çıktı.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.
Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.
Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.Bu sırada yaşanan arbedede bazı futbolcuların yere düştüğü görüldü. Güçlükle ayrılan futbolcular polis kontrolünde soyunma odasına götürüldü.Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı güçlükle sakinleştirildi. Tribünlerden soyunma odasına giden Fenerbahçeli futbolculara su şişesi atıldı.
Kaynak: sözcü
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.