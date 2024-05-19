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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga! Mert Hakan ve Abdülkerim Bardakcı...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi zemini kontrole çıkan futbolcular arasında kavga çıktı.

Anadolu Ajansı
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga! Mert Hakan ve Abdülkerim Bardakcı... mask
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga! Mert Hakan ve Abdülkerim Bardakcı...
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga! Mert Hakan ve Abdülkerim Bardakcı...
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın berabere kalması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Fenerbahçe derbisi öncesinde kavga çıktı.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde zemin kontrolüne çıkan sarı-lacivertli oyuncular, Galatasaray seyircisi tarafından ıslıklarla karşılandı.

Konuk takımdan Mert Hakan Yandaş'ın tribünlere formasını göstermesi üzerine Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, rakibine tepki gösterdi.

Bunun üzerine yaşanan tartışmaya iki takımın diğer futbolcuları ve görevlileri de dahil oldu.Bu sırada yaşanan arbedede bazı futbolcuların yere düştüğü görüldü. Güçlükle ayrılan futbolcular polis kontrolünde soyunma odasına götürüldü.Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı güçlükle sakinleştirildi. Tribünlerden soyunma odasına giden Fenerbahçeli futbolculara su şişesi atıldı.

Kaynak: sözcü

# oldu, tepki, polis

19 May 2024 - 18:32 - Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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