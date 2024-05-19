Dereköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ailesiyle piknik yapmaya giden 19 yaşındaki Rümeysa Seyisoğlu, ayağının kayması neticesinde Sakarya Nehri’ne düştü. Durumu fark eden aile üyeleri ve çevredeki vatandaşlar suya atlayarak kızı kıyıya çıkarttı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 19 yaşındaki Seyisoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Seyisoğlu’nun cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Sakarya Nehri’ne düşen 19 yaşındaki genç kız boğuldu
Sakarya’nın Hendek ilçesinde ailesiyle pikniğe giden 19 yaşındaki genç kız, ayağının kayması neticesinde düştüğü Sakarya Nehri’nde hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.