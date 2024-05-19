Mehmet Şimşek talimat verdi 300 tanesi kapatılacak



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı tasarruf genelgesi ile ilgili açıklamalar yaptı. Genelge ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mal Müdürlüklerinde yeniden yapılanma olacağını belirten Şimşek, aşamalı olarak 300 Mal Müdürlüğünün kapatılacağını söyledi.

Bakanlığının taşra teşkilatlardan birisi olan Mal Müdürlüklerinin, muhasebe ve diğer saymanlık hizmetleri sunduğunu anımsatan Şimşek, "Tasarruf tedbirlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle birlikte Bakanlığıma bağlı Mal Müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması talimatını verdim. İlk aşamada 100, ikinci aşamada da 200 olmak üzere 300 Mal Müdürlüğünün kapatılması sağlanacak. Mal Müdürlüklerinin yaptığı görevler, bundan böyle hizmet birleştirilmesiyle il merkezlerinden veya belirli kriterlere göre seçilmiş başka bir Mal Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilecek." diye konuştu.



Bakan Şimşek, Bakanlığının taşra teşkilatlarının yeniden yapılandırılması kapsamında yapılacak bu değişiklikle kamuda kaynak kullanımında etkinlik sağlanması, hizmet kalitesinin artırılması, teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme ile personel ve iş gücü yönetimi gibi hedeflere ulaşılmasının amaçlandığını ifade etti.

Atılan adımla, taşra teşkilatlarına tahsis edilen kaynaklarda önemli bir tasarruf sağlanacağına işaret eden Şimşek, "Kaynaklar daha verimli kullanılacak, gereksiz harcamalar önlenecek. Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi, iş süreçlerin hızlanmasını ve hata oranlarının azalmasını sağlayacak. Böylece vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmeti kalitesi daha da yükselecektir." değerlendirmesini yaptı.