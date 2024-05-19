Kredi kartı kullanımı psikolojiyi bozuyor!

Ekonomik kriz her alanda kendini gösteriyor.

Alım gücü azalan, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, işleri kredi kartıyla döndürmeye çalışıyor.

Kredi kartını kullanmak iyi, ama bir de elinizi bankaya kaptırdınız mı vay halinize…

Geçim sıkıntısında geçici bir rahatlama aracı olarak kullanılan kredi kartları, sonraki süreçte kullanıcılarını zor durumda bırakıyor.

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Edindiğimiz bilgiye göre Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) verilerine göre Mart ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 121,4 milyona ulaştı. Bununla beraber banka kartı sayısı 192,0 milyon, ön ödemeli kart sayısı ise 93,3 milyon adet oldu.

BANKA SIRTINIZA BİNİYOR

Kredi kartını ödemediniz mi, doğal olarak bankalar sırtınıza biniyor… Hemen yasal takibe başlıyorlar. Sözcü’deki haberi birlikte okuyalım: “Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,4 oranında artarak 323 bine yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 2024 yılı Mart ayına ilişkin 'negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı' verilerini açıkladı.

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Buna göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,4 oranında artarak 323 bine yükseldi. Geçen yıl ocak-mart döneminde bu rakam 193 bindi. Bu dönemde bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 29,7 artışla 212 binden 275 bine yükseldi.

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2024 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 40 artarak 465 bin kişi oldu. Mart 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 66 artış ile 60 milyar TL'ye yükseldi. Bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı, Mart 2024 itibarıyla 3 milyon 735 bin 531 oldu.

FAİZLER HIZLI ARTTI

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde düşük tutulan kredi kartı faizlerinde son bir yılda hızlı yükseliş görüldü. Mart 2023'te yüzde 1,66 olan kredi kartında aylık gecikme faizi oranı, Mart 2024'te yüzde 3,96'ya, Nisan 2024'te ise yüzde 4,55'e yükseldi. Bu oranlara vergiler de eklendiğinde aylık gecikme faizi oranı yüzde 5,9'a ulaşıyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartıyla alışveriş tutarı 2024'ün ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 142,5 oranında artışla 2 trilyon 566 milyar TL'ye ulaştı.”

KREDİ KARTI VE PSİKOLOJİ

Bağımsız Eğitimciler Sendikası’nın kredi kartı kullanıcıları arasında yaptığı araştırma dikkat çekici. Araştırmanın bir bölümü şöyle; “ Kredi kartına sahip olanların yüzde 60,94'ü, kredi kartını kendi talebiyle alırken, banka teşvikiyle alanların oranı yüzde 36,15. Kart kullanıcılarının yüzde 15'i kredi kartına kaç tür faiz uygulandığını bilmiyor.

Katılımcıların yüzde 42,09'u kredi kartının para olmadığı zamanlarda harcama olanağı yarattığını, yüzde 23,40'ı güven duygusu verdiğini, yüzde 21,71'i geçici de olsa maddi yönden rahatlattığını belirtiyor.

Kredi kartı kullanımının dezavantajlarına ilişkin soruya, katılımcıların yüzde 40,71'i “gelir-gider dengemi bozuyor”, yüzde 22,55'i “gereksiz harcama yapabiliyorum”, yüzde 20,64'ü “ruhsal çöküntüye uğratıyor”, yüzde 10'u “kredi kartı borcundan dolayı tasarruf yapamıyorum” yanıtını veriyor.

Kart sahiplerinin yüzde 60,41'i her ay en az ödenmesi gereken tutarı ödüyor. Dönem borcunun tamamını ödeyebilenlerin oranı ise yüzde 12,16'da kalıyor.”

EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE

Haberi okudunuz ve sendikanın araştırmasını okudunuz… Kredi kartında yasal takibe düşenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor…

Kredi kartı psikolojimizi bozuyor…

Bankalar karlarını açıklıyor, korkunç rakamlar.

Yani olan kredi kartını kullanana oluyor…

Olan kredi kartı yasal takibe düşene oluyor.

Ekonomik kriz düzelmedikçe…

Faizler düşmedikçe…

Enflasyon düşmedikçe…

Alım gücü yükselmedikçe…

İnsanlar refaha kavuşmadıkça kredi kartına yüklenmeler devam edecek, sorunlar çığı gibi büyümeye devam edecek…