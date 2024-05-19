Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: yeniçağ