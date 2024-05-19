19 May 2024 - 20:05- Asayiş G:

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2’si emniyet müdürü, 1’i komiser 7 kişi tutuklandı. Şüpheliler, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Ajansı
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Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü tutuklandı mask

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: yeniçağ
# Ankara, cumhuriyet

19 May 2024 - 20:05 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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