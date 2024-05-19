6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 20 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'nin 6 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden Kandıra, Dilovası, Kartepe, İzmit,Gebze ve Çayırova ilçeleri etkilenecek. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle;

KANDIRA SARNIÇLAR KATÇALI MEVKII, KATÇALI MEVKII KÜME EVLER, KATÇALI MEVKİİ, KATÇALI MEVKİİ KÜME EVLER 20.05. 2024 09:00 15:30 DİLOVASI TEPEMANAYIR 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., DEDE SK., HARMAN SK., KUYU SK., TEPEMANAYIR SK 20.05.2024 09:00 14:00 DİLOVASI AHATLI 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3550., AŞIR SK., KAYABAŞI SK., TEZCAN SK. 20.05.2024 09:00 14:00 KARTEPE FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE BESIK, CEM SULTAN, DÜZLER, DÜZLER SK., ELİT SK., EMRAH, EMRAH SK., GÜVENER, GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., KURTBEY, KURTBEY SK., MELTEM, MELTEM SK., MÜDERRIS, MÜDERRİS SK., NEŞELİK SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK. 20.05.2024 09:00 13:00 İZMİT KULFALLI PAŞALAR SK., TOPÇULAR SK. 20.05.2024 09:00 17:00 ÇAYIROVA ATATÜRK, YENI, YENİ 320., 320. SK., 322., 322. SK., 324. SK., 326. SK., 328., 328. SK., 341. SK., 343., 343. SK., 345., 345. SK., 5114. SK., 5114/2., 5114/2. SK., 5117., 5117. SK., 5118. SK., 5118/1. SK., 5118/2., 5118/2. SK., 5118/3. SK., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5119. SK., 5120/1. SK., 5120/2., 5120/2. SK., 5123. SK., 5124. SK., ABDURRAHMAN KORHAN CD., BAĞLAR CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇİFTLİK CD. 20.05.2024 08:30 12:00 ÇAYIROVA ÇAYIROVA, YENI, YENİ ALİ HAYDAR EFENDİ CD., D-100 KARAYOLU, E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, FATİH CD. 20.05.2024 13:00 16:00 KARTEPE DERBENT ATAN, ATAN SK., DERBENT FATİH CD., DOGUKAN, GÜMÜŞ SK., KISIKLI SK., YEŞİLALAN SK. 20.05.2024 09:00 17:00 KARTEPE ÇEPNI, ÇEPNİ ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK. 20.05.2024 13:00 17:00 KARTEPE BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KANAAT, KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SÖNMEZLER SK., SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YUSUF DEDE SK 20.05.2024 09:00 17:00