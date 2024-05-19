Fener alayında buluştular: Milli mücadele ruhu 105 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsuna çıkarak milli mücadele ateşini yakmasının üzerinden 105 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kent genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından İzmit'in en işlek caddesinde fener alayı düzenlendi. 7'den 70'e yüzlerce vatandaş fener alayında buluştu. İzmit Kültür Tepesinde başlayan yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 kilometre marşlar eşliğinde süren yürüyüş Milli İrade Meydanında son buldu. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunuldu akabinde İstiklal Marşı okundu. Öte yandan, folklor ekibi günün anısına yöresel oyunlar gösterisi sergiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.