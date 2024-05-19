- Asayiş

Ağaç kesen esnafa anlamlı ceza

Batman'da iş yerinin önündeki ağacı kesen H.A.'ya, zabıta ekipleri tarafından para cezası yerine 5 fidan alarak, belediyeye hibe etme cezası verildi.

Demirören Haber Ajansı
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Ağaç kesen esnafa anlamlı ceza mask

Batman Sağlık Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarında kaldırımdaki bir ağacın esnaf H.A. tarafından izinsiz olarak kesildiğini tespit eden Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, H.A.’ya para cezası yerine ağaç fidanı satın alarak belediyeye hibe etme cezası verdi.

H.A.’nın aldığı 5 fidan, kentin farklı noktalarına dikilmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne teslim edildi.
# sağlık, tespit

19 May 2024 - 22:28 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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