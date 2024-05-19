Ali Koç ve futbolcular derbi sonrası sahaya kutlamaya çıktı ortalık karıştı!

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala çıktığı Galatasaray derbisini 1-0 kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de maç sonu RAMS Park'ta kutlama yapıldı. 10 kişi ile 3 puanı alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç maç bitime stadyuma gelerek soyunma odasına girdi.

KUTLAMAYA ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Takımı tebrik eden ve sahada kutlama yapılmasına engel olmak isteyen sarı kırmızılı idarecilerle tartışan Ali Koç oyuncularla birlikte bir süre soyunma odasına bekledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular bir süre sonra Rams Park çimlerine çıkarak galibiyeti kutladı. Kutlama sırasında stadyum yönetimi, tezahüratlar üzerine boş stadyumda müzik sesini açtı.

'ÇIK BURADAN YOKSA DAYAK YİYECEKSİN!'

Bazı Galatasaraylı idareciler sahaya girdi. İki taraf arasında gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri olaya müdahale etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç müdahale edenlere karşılık verdi. Oldukça sinirli olduğu görülen Ali Koç, Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan'a, ‘Buradan çıkmazsan dayak yersin!’ ifadelerini kullandı.

Arkada devam eden tartışmaya öfkeyle dönen Ali Koç, sarı lacivertli yönetici Selahattin Baki'nin yakasına yapışarak, ''Susacaksın!'' diye bağırdı. Selahattin Baki ise 'Beni mi buldun başkanım!' diyerek karşılık verdi.

Kısa bir sürenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular içeriye girdi ve gerginlik de sona erdi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un içeriye girildiği sırada ''İşimiz bitti gidebiliriz'' dediği duyuldu.

Kaynak: sözcü