Sedat Köse: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir mesaj yayımlayan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, “Şüphesiz ki, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, daha büyük hedeflere emin adımlarla taşıyacak olan yine gençlerimiz olacaktır” dedi

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; Bugün, milli mücadelenin bu önemli adımının 105. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Gençlerimiz bu kutsal emaneti farkında olarak taşıyor. Ülkemizi daha güzel yarınlara, daha büyük hedeflere ulaştırma yolunda önemli başarılar kazanıyorlar. Hem ulusal hem de uluslararası alanda ezber bozan projelere imza atıyorlar.

“ÜLKEMİZİ DAHA AYDINLIK YARINLARA YİNE GENÇLERİMİZ TAŞIYACAK”

Şüphesiz ki, dün olduğu gibi, bugün ve yarın da ülkemizi daha aydınlık yarınlara, daha büyük hedeflere emin adımlarla taşıyacak olan yine gençlerimiz olacaktır. Bu duygu ve inançla; Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden, 19 Mayıs’ı gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”