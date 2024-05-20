20 May 2024 - 00:35 - Gündem

Oto yıkamada kendini yıkatan kadın izleyenleri şaşırttı!

Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.