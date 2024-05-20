İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı

İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu sene farklı etkinliklerle kutlamaya devam etti. 3 gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından İzmit Atatürk Anıtı’ndan başlayan yürüyüş korteji, Belediye Meydanı önüne kadar devam etti.
ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI
Korteje İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş yolu boyunca her yaştan vatandaş şenlik havasında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi, Coşku içinde Belediye Meydanına gelen kortej ardından etkinliklere katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.