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İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı

İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüş kortejinde çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklar, marşlar söyleyerek yer aldı

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İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı mask
İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı
İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı
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İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu sene farklı etkinliklerle kutlamaya devam etti. 3 gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından İzmit Atatürk Anıtı’ndan başlayan yürüyüş korteji, Belediye Meydanı önüne kadar devam etti.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Korteje İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.  Yürüyüş yolu boyunca her yaştan vatandaş şenlik havasında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi, Coşku içinde Belediye Meydanına gelen kortej ardından etkinliklere katıldı

İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı

İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı

İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı
# Atatürk, ilçe, İzmit belediyesi, chp, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

20 May 2024 - 01:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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