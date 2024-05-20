İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Korteji doldu taştı



İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu sene farklı etkinliklerle kutlamaya devam etti. 3 gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından İzmit Atatürk Anıtı’ndan başlayan yürüyüş korteji, Belediye Meydanı önüne kadar devam etti.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Korteje İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Mehmet Nazım Gençtürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş yolu boyunca her yaştan vatandaş şenlik havasında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi, Coşku içinde Belediye Meydanına gelen kortej ardından etkinliklere katıldı