İzmit Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını dolu dolu kutladı. Programlar kapsamında Sahne İzmit’in ‘Atatürk’ün İzinde’ Halk Dansları Gösterisi Atatürk Anıtı’nda gerçekleşti. Her yaştan birçok vatandaşın katıldığı dans gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’inde katıldığı gösteride Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, vatandaşlara unutamayacakları anlar yaşattı.
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Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 19 Mayıs’a damga vurdu
İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde kapsamında Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, ‘Atatürk’ün İzinde’ gösterisi ile büyük beğeni topladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.