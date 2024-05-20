Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 19 Mayıs’a damga vurdu

İzmit Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını dolu dolu kutladı. Programlar kapsamında Sahne İzmit’in ‘Atatürk’ün İzinde’ Halk Dansları Gösterisi Atatürk Anıtı’nda gerçekleşti. Her yaştan birçok vatandaşın katıldığı dans gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’inde katıldığı gösteride Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, vatandaşlara unutamayacakları anlar yaşattı.