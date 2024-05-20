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Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 19 Mayıs’a damga vurdu

İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde kapsamında Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, ‘Atatürk’ün İzinde’ gösterisi ile büyük beğeni topladı

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Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 19 Mayıs’a damga vurdu mask
Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 19 Mayıs’a damga vurdu
Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, 19 Mayıs’a damga vurdu
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İzmit Belediyesi her sene olduğu gibi bu sene de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını dolu dolu kutladı. Programlar kapsamında Sahne İzmit’in ‘Atatürk’ün İzinde’ Halk Dansları Gösterisi Atatürk Anıtı’nda gerçekleşti. Her yaştan birçok vatandaşın katıldığı dans gösterisi izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’inde katıldığı gösteride Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, vatandaşlara unutamayacakları anlar yaşattı.
# büyük, Atatürk, İzmit belediyesi

20 May 2024 - 01:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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