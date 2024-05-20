Başkan Hürriyet, “Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Atatürk Gençliği”



İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında birçok etkinliğe imza attı. Bu etkinlikler kapsamında son olarak Belediye Meydanı’nda DJ Ali Taş sevenleri ile buluştu. Belediye Meydanı’nda gerçekleşen konser öncesinde vatandaşlara hitap eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Atamızın İzinde Gençliğin Gücünde’ diyerek 3 gündür bu güzel bayramımızın kutlamaları devam ediyor” diyerek sözlerine başladı.



“ALANDA MUHTEŞEM BİR ENERJİ VAR”

Başkan Hürriyet sözlerinin devamında, “Alanda muhteşem bir gençlik enerjisi var. Milli bayramları Atamızın bize armağan ettiği ışıkla kutlayan bütün yurttaşlarımızı bizim için çok değerli. Atamızın en önemsediği ve benim iki eserim var demişti. Cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’da bizim aramızda. Ona da bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum.



“19 MAYIS SADECE BİR TARİH DEĞİL”

Bugün milli mücadelemizin simgesi, bağımsızlık aşkımızın ilk kıvılcımı olan bu bayramımızı kutlu ve kıymetli. Bugün 105 yıl önce yakılan ateşin ışığında yine bir aradayız. Gençlerimiz sizlerin bu milletin umut dolu yarınlarısınız. Atatürk, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyerek sizlere olan güvenini ve sevgisini her fırsatta dile getirdi. 19 Mayıs, sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir ruh, bir inanç ve bir direnişin sembolüdür. 19 Mayıs demek, kurtuluşa giden yolun başlangıcı demek, 19 Mayıs Atatürk demek, umudun ve cesaretin simgesi demek, 19 Mayıs demek, gençliğin enerjisiyle aydınlanan bir ülke demek.



“DAHA GÜZEL YARINLAR İNŞA EDECEĞİZ”

19 Mayıs demek, Türkiye’nin parlak geleceği demek. Her birinizin gözlerinde gördüğüm cesaret demek. Bugün, birlik ve beraberlik içerisinde, büyük önderimiz Atatürk’ü anarken, onun bizlere emanet ettiği değerleri yaşatmanın gururunu taşıyoruz. Siz gençlerimizin enerjisi ve dinamizmiyle, ülkemizin her köşesinde daha güzel yarınlar inşa edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Atatürk Gençliği” dedi.