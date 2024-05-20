Yeliz Akın, son olarak Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik, ‘İngilizce Öğrenmek ve öğretmeni olmak’ konulu bir seminer düzenledi. Okulun Konferans Salonu’nda düzenlene seminere, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Katılımın oldukça yoğun olduğu programda; günümüzde ikinci bir dil bilmenin önemi anlatıldı, dünya dili konumunda bulunan İngilizcenin ehemmiyeti vurgulandı. Öğrencilere yönelik nasihat şeklinde gerçekleştirilen seminerde Yeliz Akın, zaman zaman yaptığı esprilerle de öğrencilerin motive olmasını sağladı. Yapılan etkinliğin oldukça verimli geçtiği bildirildi. Program sonunda, programı organize eden ekip; seminerin sunumunu yapan Kocaeli’nin önde gelen eğitimcisi Yeliz Akın’a, günün anlam ve önemine dair bir hediye takdiminde bulundu. Yeliz Akın, programın oldukça verimli geçtiğini belirterek, programı tertipleyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.
- Hayatın İçinden
Yeliz Akın’dan bir seminer daha
Özellikle Erasmus konusunda yaptığı projelerle adından söz ettiren Derince Fatih İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni Yeliz Akın, aynı zamanda öğrencilere yönelik bilgilendirici seminerlere de devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.