Tarihçi Rıdvan Şükür, AKP'li Katırcıoğlu'nu ziyaret etti

Mecliste Kamu iktisadi teşekkülleri ile ilgili araştırmalar yapan Tarihçi Rıdvan Şükür, mecliste Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu mecliste çalışma ofisinde ziyaret etti.
Meclis kütüphane komisyonundan özel izin alarak çalışma yapan Şükür, Kocaeli milletvekilli Katırcıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Kocaeli Milletvekilini çalışmaları hakkında bilgilendiren Şükür, kendisini misafir eden Radiye Sezer Katırcıoğlu’na teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.