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Tarihçi Rıdvan Şükür, AKP'li Katırcıoğlu'nu ziyaret etti

Tarihçi Şükür, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun Mecliste misafiri oldu.

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Tarihçi Rıdvan Şükür, AKP'li Katırcıoğlu'nu ziyaret etti mask
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Mecliste Kamu iktisadi teşekkülleri ile ilgili araştırmalar yapan Tarihçi Rıdvan Şükür, mecliste Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu mecliste çalışma ofisinde ziyaret etti.

Meclis kütüphane komisyonundan özel izin alarak çalışma yapan Şükür, Kocaeli milletvekilli Katırcıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Kocaeli Milletvekilini çalışmaları hakkında bilgilendiren Şükür, kendisini misafir eden Radiye Sezer Katırcıoğlu’na teşekkür etti.   
# Meclis, çalışma

20 May 2024 - 08:37 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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