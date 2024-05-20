Tarihçi Rıdvan Şükür, AKP'li Katırcıoğlu'nu ziyaret etti

Mecliste Kamu iktisadi teşekkülleri ile ilgili araştırmalar yapan Tarihçi Rıdvan Şükür, mecliste Radiye Sezer Katırcıoğlu’nu mecliste çalışma ofisinde ziyaret etti.

Meclis kütüphane komisyonundan özel izin alarak çalışma yapan Şükür, Kocaeli milletvekilli Katırcıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Kocaeli Milletvekilini çalışmaları hakkında bilgilendiren Şükür, kendisini misafir eden Radiye Sezer Katırcıoğlu’na teşekkür etti.