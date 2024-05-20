Cumhurbaşkanı Erdoğan: BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'ye ait helikopterin kazaya uğramasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

* İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.

* Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

* Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum.

NELER YAŞANMIŞTI?

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi’nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildiriyor.