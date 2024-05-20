İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında yaşamını yitirdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Reisi'nin helikopteri, dün sisli havada dağlık araziden geçerken kaybolmuş, enkazı bugün erken saatlerde bulunmuştu.

Reisi'nin yaşamını yitirdiği helikopter kazasının enkazı böyle bulundu.

Reuters'a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkili "Cumhurbaşkanı Reisi, dışişleri bakanı ve helikopterdeki tüm yolcular kazada öldü" dedi.

İran'ın Mehr haber ajansı da Reisi ve yolcuların öldüğünü doğrulayarak, "İran Cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanını taşıyan helikopterdeki tüm yolcuların şehit olduğunu" bildirdi.

İranlı bir başka yetkilinin verdiği bilgiye göre Reisi ve Emirabdullahyan'ı taşıyan helikopterin dünkü kazada tamamen yandı.

Kazanın sebebi hakkında bilgi verilmedi.

Reisi'nin ölümünün ardından İran anayasasına göre yürütme görevinin başına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'in gelmesi beklenirken, 50 gün içinde de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması öngörülüyor.

AZERBAYCAN'DAN DÖNÜYORDU

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki ülke sınırında bir araya gelerek ülkelerinin ortak projesi Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı.

Reisi, burada yaptığı konuşmada, Aliyev'le yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Reisi'nin helikopteri bu açılıştan dönerken kaza yaptı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İran İslam Cumhuriyeti anayasasının 131. maddesine göre, cumhurbaşkanının görevi başında ölmesi halinde, tüm devlet meselelerinde son sözü söyleyen İran Dini Lideri Hamaney'in onayıyla cumhurbaşkanı birinci yardımcısı görevi devralacak.

Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, meclis başkanı ve yargı başkanından oluşan bir konsey, en fazla 50 gün içinde yeni cumhurbaşkanı için bir seçim düzenlemek zorunda. Mevcut takvime göre ise, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2025 yılında yapılması planlanıyor.

Kaynak: SÖZCÜ