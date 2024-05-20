- Asayiş

ARAÇ YIKAMA ALANINA GİRDİ, TAZYİKLİ SUYLA YIKANDI

Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı
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ARAÇ YIKAMA ALANINA GİRDİ, TAZYİKLİ SUYLA YIKANDI mask

İlginç anlar, Düzce D-655 karayolu Konuralp mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

ARAÇ YIKAMA ALANINA GİRDİ, TAZYİKLİ SUYLA YIKANDI

İstasyonda bulunan ve araçların yıkanması için kullanılan bölüme giren kadın, kendisini tazyikli suyla yıkattı.

Dakikalarca tazyikli suyla yıkanan kadın sırılsıklam olurken, vatandaşlar ise o ilginç anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

20 May 2024 - 09:09 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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