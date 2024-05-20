20 May 2024 - 09:09 - Asayiş

ARAÇ YIKAMA ALANINA GİRDİ, TAZYİKLİ SUYLA YIKANDI

Düzce'de bir kadın, akaryakıt istasyonunda oto yıkama için kullanılan bölümde tazyikli suyla kendisini yıkattı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.