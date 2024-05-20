Başvurular bugün başlıyor!!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 87 alanda gerçekleşirken, en geniş kontenjan 3 bin 263 ile sınıf öğretmenliğine ve 2 bin 499 ile özel eğitim öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat puanlarının her birinin yüzde 50 oranında etkili olacağını belirtildi.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

BAŞVURU EKRANI

KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden

Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BELLİ OLDU

Öğretmen atamaları için branş dağılımı ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLA YAPILACAK

Tekin ayrıca, öğretmen atamalarında mülakata ilişkin, ”Skorun yüzde 50'si KPSS, yüzde 50'si mülakat olarak yapılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023'te, katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuda mülakatları kaldıracağız" demişti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" ifadelerini kullanmıştı...

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.

Kaynak: SÖZCÜ