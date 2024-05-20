TikTok, YouTube’a meydan okuyor

YouTube’a rakip olan TikTok platformu, yeni özelliği olan 1 saatlik videoları test aşamasında… Yeni seçenek ilk olarak sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından fark edildi.

Ancak birçok TikTok kullanıcısı güncellemeye şüpheyle yaklaşıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, bunu “çok gereksiz” olarak nitelendirirken “Telefonumu 60 dakikalık bir TikTok izlemek için tutmuyorum. 10 dakikalık videoları bile neredeyse sonuna kadar izlemiyorum.” dedi.

Şu anda çoğu TikTok kullanıcısı iki farklı uzunluğa kadar video yayınlayabiliyor. Uygulamada oluşturulanlar en fazla bir dakika uzunluğunda olabilirken, yüklenenler en fazla üç dakika uzunluğunda olabiliyor.

TechCrunch'a açıklama yapan bir TikTok sözcüsü, bu uzun biçimli video seçeneğini test ettiğini doğruladı.

Bu özellik, belirli pazarlarda sınırlı bir kullanıcı grubu tarafından kullanılabilir, ancak bu aşamada daha fazla ayrıntı belirsizliğini koruyor.

Özellik, daha uzun formatlı videolar, makyaj guruları veya acemi şefler gibi normalde içeriklerini YouTube'da yayınlayan içerik oluşturucuların ilgisini çekmeye yardımcı olabilir.

TechCrunch'a göre bu özellik aynı zamanda TV programlarının tüm bölümlerinin TikTok'ta barındırılmasına da olanak tanıyabilir.

Kaynak: SÖZCÜ