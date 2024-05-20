GTO Kurucu Başkanı hayatını kaybetti

Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı ve CHP’den aday adayı olan Ömer Faruk Başaran, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak üzüntüsünü dile getirdi.
Ömer Faruk Başaran, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Muhterem babamız İbrahim Başaran dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı 20 Mayıs Pazartesi günü öğlen namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.”
Merhumun cenazesi bugün (pazartesi) öğle namazını takiben Gebze Çoban Mustafa Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.