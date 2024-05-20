20 May 2024 - 09:53- Asayiş G:

GTO Kurucu Başkanı hayatını kaybetti

Gebze Ticaret Odasının kurucu başkanı İbrahim Başaran 89 yaşında hayata gözlerini yumdu

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GTO Kurucu Başkanı hayatını kaybetti
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Gelecek Partisi Kurucu İl Başkanı ve  CHP’den aday adayı olan Ömer Faruk Başaran, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak üzüntüsünü dile getirdi.

Ömer Faruk Başaran, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Muhterem babamız İbrahim Başaran dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Cenaze namazı 20 Mayıs Pazartesi günü öğlen namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.”

GTO Kurucu Başkanı hayatını kaybetti

Merhumun cenazesi bugün (pazartesi) öğle namazını takiben Gebze Çoban Mustafa Paşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.
# chp

20 May 2024 - 09:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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