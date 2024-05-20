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112 çalışanı, hastalar ile acil personelini karşı karşıya getiriyor!

Çayırova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda görevli D.A.A'nın, acil servise getirdiği hastaları yeşil alan yerine kırmızı alana yönlendirerek, hastalar ile acil servis çalışanlarını karşı karşıya getirdiği öğrenildi. Bu nedenle de acil servis çalışanlarının, kendisini sık sık şikayet ettiği öne sürüldü.

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112 çalışanı, hastalar ile acil personelini karşı karşıya getiriyor! mask

Gebze'deki özel hastaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşları, Çayırova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda görevli D.A.A ile büyük sıkıntılar yaşıyor. Son olarak Gebze Merkez Prime Hastanesi'nde yaşadığı bir tartışma ile gündeme gelen D.A.A'nın, bu ilk tartışması olmadığı öğrenildi. Bölgedeki hastane acil servis çalışanlarının, acil servise getirdiği hastaları yanlış yönlendirdiğini tespit ettikleri için D.A.A hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

HEP AYNI SENARYO

Edinilen bilgilere göre, Çayırova 3 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu'nda görevli D.A.A'nın, daha çok, sosyal güvencesi olmayan ve yeşil alanda tedavi görmesi gereken hastaları, Gebze'deki özel hastanelere götürdüğü, "Kırmızı alan hastasısınız. Para ödemenize gerek yok" diye telkinde bulunduğu öğrenildi. Ancak hastanede yeşil alan teşhisi konulduğu için hastalardan yasa gereği "ödeme" çıkması üzerine D.A.A'nın devreye girerek acil servis çalışanları ile tartıştığı ve o anları kameraya aldığı belirlendi.

TÜM ACİL ÇALIŞANLARI ŞİKAYETÇİ

Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak adeta hasta ile hastane çalışanlarını karşı karşıya getiren D.A.A'dan bölgedeki tüm özel hastane acil servis personelinin şikayetçi olduğu öğrenildi. Hatta hastane personelinin birkaç kez D.A.A. hakkında şikayette bulunduğu belirtildi. Acil servis personelinin, kendilerini hem hastalar hem de İl Sağlık Müdürlüğü ile karşı karşıya getirilmesinden rahatsız olduğu, bunu da yetkili makamlara ilettikleri öğrenildi.

# sağlık, tespit, büyük, hizmet, tedavi

20 May 2024 - 10:19 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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