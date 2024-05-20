Henüz 18 yaşındaydı! Genç kız hayatını kaybetti

Halıdere Işıklar mevkiinden rampa yukarıya doğru gittikleri sırada, 34 VM 9246 plakalı araç rampadan aşağı kaymaya başlayınca şarampole yuvarlandı. Rümeysa Meriç Özcan aracın altında kalarak can verirken, şoför olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Şahıs henüz bulunamazken emniyetin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
TOPRAĞA VERİLECEK
18 yaşında hayatını kaybeden Rümeysa Meriç Özcan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Düzağaç Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.