16 ay boyunca vize yok

Havaların ısınmasıyla birlikte, birçok Türk vatandaşı tatil için yurtdışı alternatiflerini değerlendirmeye başladı. Gitgide derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon tatil fiyatlarına da yansırken Avrupa ülkelerinde tatil yapmak, yurtiçi tatilleriyle kıyaslandığında daha ucuz olabiliyor.

Farklı bir ülke görmek ve ilginç deneyimler yaşamak isteyen vatandaşların ilk tercihi Batı Avrupa ülkeleri olurken, İtalya ve birçok Avrupa üyesi Türk vatandaşlarına en erken Temmuz ayına randevu veriyor.

Avrupa ülkelerinden vize alabilmek gitgide zorlaşırken, en büyük mağduriyetlerden biri ABD vizesinde ortaya çıkıyor. İş, konferans ya da akraba ziyareti gibi sebeplerle ABD vizesine başvuran Türk vatandaşları en erken 2025’in Eylül ve Ekim aylarında randevu alabiliyor.

ABD’ye turist olarak gitmek isteyen vatandaşlar, sadece vize görüşmesi için 16 ay boyunca beklemek zorunda kalacak.

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı 2023 Schengen vize istatistiklerini değerlendiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, müracaat ve ret oranlarının diğer ülkelerle kıyaslandığında ortaya çok vahim bir tablonun çıktığını belirtti.

Bağlıkaya, konu hakkında, “Örneğin Çin'den 2023 yılında Schengen vizesine müracaat edenlerin sayısı 1 milyon 117 bin, ret oranları yüzde 5,5. Neredeyse müracaat eden sayılarımız aynı ama ret oranları bizim 3'te birimiz kadar.” açıklamasını yaptı.

Kaynak: YENİÇAĞ