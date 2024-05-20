20 May 2024 - 11:13- Spor G:

NE VARSA BİZİM KIZLARDA VAR

Erkek futbolcular yüzümüzü kara çıkarıyor, kızlar zaferden zafere koşuyor

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NE VARSA BİZİM KIZLARDA VAR mask

Okullar Arası Yıldızlar Futbol Türkiye Finallerinde ilimizi temsil eden Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, yine şampiyon! Bizim kızlar üçüncü kez zirveye çıkarak rekor kırdı

BİR KEZ DAHA GURUR YAŞATTILAR

İlimizi Uşak’ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Futbol Türkiye Finallerinde temsil eden Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu yine Türkiye şampiyonu oldu. Bizim kızlar, finalde Ülkü Ortaokulu ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadele penaltılara uzadı. Şampiyon kızlarımız penaltıları 6-5 kazanarak, üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu. Rekortmen antrenörümüz Hasan Alemdar’ın öğrencileri, şehrimize bir kez daha gurur yaşattı.
# oldu, türkiye

20 May 2024 - 11:13 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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