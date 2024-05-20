NE VARSA BİZİM KIZLARDA VAR

Okullar Arası Yıldızlar Futbol Türkiye Finallerinde ilimizi temsil eden Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, yine şampiyon! Bizim kızlar üçüncü kez zirveye çıkarak rekor kırdı
BİR KEZ DAHA GURUR YAŞATTILAR
İlimizi Uşak’ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Futbol Türkiye Finallerinde temsil eden Gölcük Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu yine Türkiye şampiyonu oldu. Bizim kızlar, finalde Ülkü Ortaokulu ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadele penaltılara uzadı. Şampiyon kızlarımız penaltıları 6-5 kazanarak, üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu. Rekortmen antrenörümüz Hasan Alemdar’ın öğrencileri, şehrimize bir kez daha gurur yaşattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.