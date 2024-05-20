“TÜM TAKIMLARI TEBRİK EDİYORUM”

Kaya, ‘Bölgesel amatör lig kıvamında bir süper amatör play-off grubunu ve sezonunu geride bıraktık. Bizimle beraber bir üst lige yükselen Çayırovaspor kulübünü, son ana kadar iddiasını sürdüren Bağdatspor camiasını ve mücadele gösteren tüm takımları tebrik ediyorum. Kocaeli amatörüne yakışır son derece çekişmeli bir mücadele oldu. Mutlu sona ulaştığımız için gururluyuz. Öncelikle her şart ve zorlukta saha da mücadele eden ve hiç bir zaman hedeften vazgeçmeyen oyuncularımı, teknik ekibimi ve sportif direktörümüz Yusuf Baykan’ı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum” dedi.

“HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “Zorlu süreçte bizimle beraber olan, maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Geride kalan sezonda birçok problemle mücadele ettik, çok yorulduk, çok fedakarlık yaptık ve hiç bir bahaneye sığınmadan görevi tamamlamaya çalıştık. Sonucun iyi olması demek sorunlara göz yumacağımız anlamına gelmemeli, daha da üstüne gidilmelidir. Kalıcı çözümler üretilip Karamürsel’de sporu üst seviyelere çekmeliyiz. BAL maliyetleri, statüsü ve oyunuyla zor bir ligdir. Karamürselspor bu ligi tecrübe etmiş, havasını solumuş bir camiadır. Tekrar bu lige dönmesi sevindiricidir. Bundan sonraki süreç herkes adına hayırlı olmasını temenni ediyorum, keyifli sezonlar diliyorum”.

MUSTAFA KAYA KİMDİR?

19 Mayıs 1990 doğumlu, 13 yıl amatör olarak futbol oynadı. 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi Antrenörlük ve Futbol bölümü mezunu. 10 yıl çeşitli takımlarda antrenör, kondisyoner olarak, 3 yıldır da teknik direktör olarak çalışıyor.