Başiskele’de Pedallar 19 Mayıs İçin Çevrildi

Başiskele’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde “Bisikletini Al Gel” sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirdi. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği etkinliğe gençler ve Başiskeleli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

YAKLAŞIK 3 KM PEDAL ÇEVİRDİLER

Başiskele Belediyesi önünde buluşan bisiklet severler, 19 Mayıs için Başiskele Sahili’ne doğru hep birlikte pedal çevirmeye başladılar. Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi’ni geçerek Başiskele Sahili boyunca uzanan Liman Caddesi’ne inen bisikletçiler, yaklaşık 3 km’lik parkuru Genc-i Âlâ Kafe’de tamamladılar. Keyifli anlara sahne olan turun sonunda katılımcılara belediye tarafından çeşitli meyveler ikram edildi.

Etkinlikte genç kardeşleri ve hemşehrileriyle birlikte bisiklet turunu tamamlayan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.