Dereotu Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz?

Aromatik bir tada sahip olan dereotu birçok yemek ve salataya eklenerek lezzetlendirmektedir. Dereotu düşük kalorisi ile aslında tam bir diyet dostudur. 100 gram dereotu 43 kalori, 61 mg sodyum, 738 mg potasyum, 85 mg C vitamini, 208 mg kalsiyum, 6.6 mg demir, 55 mg magnezyum içermektedir. Dereotunun içeriğinde az miktarda bakır ve çinko da bulunmaktadır. Peki dereotunun faydaları nelerdir?

DEREOTUNUN FAYDALARI

Felç ve kalp hastalığı riskini azaltmayı sağlayan flavanoidler açısından zengin bir besindir.

Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.

Antioksidanlar açısından zengin olması sebebiyle kansere karşı koruyucu etki göstermektedir.

Aromatik olması sebebiyle işlenmiş ürünler yerine kullanılabilecek bir alternatiftir.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

Dereotu tiroidlerin normal işlevlerinde çalışmasına yardımcı olabilmektedir. Fakat devam eden bir tiroid tedavisi görülüyorsa tüketmeden önce doktora danışılmalıdır.

DEREOTUNUN ZARARLARI