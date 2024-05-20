Dereotu Faydaları Nelerdir? Ne Kadar Tüketmeliyiz?

Aromatik bir tada sahip olan dereotu birçok yemek ve salataya eklenerek lezzetlendirmektedir. Dereotu düşük kalorisi ile aslında tam bir diyet dostudur. 100 gram dereotu 43 kalori, 61 mg sodyum, 738 mg potasyum, 85 mg C vitamini, 208 mg kalsiyum, 6.6 mg demir, 55 mg magnezyum içermektedir. Dereotunun içeriğinde az miktarda bakır ve çinko da bulunmaktadır. Peki dereotunun faydaları nelerdir?
DEREOTUNUN FAYDALARI
- Felç ve kalp hastalığı riskini azaltmayı sağlayan flavanoidler açısından zengin bir besindir.
- Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.
- Antioksidanlar açısından zengin olması sebebiyle kansere karşı koruyucu etki göstermektedir.
- Aromatik olması sebebiyle işlenmiş ürünler yerine kullanılabilecek bir alternatiftir.
- Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
- Dereotu tiroidlerin normal işlevlerinde çalışmasına yardımcı olabilmektedir. Fakat devam eden bir tiroid tedavisi görülüyorsa tüketmeden önce doktora danışılmalıdır.
DEREOTUNUN ZARARLARI
- Tansiyon düşürücü etkiye sahip olması sebebiyle hipotansiyonu olan kişilerin fazla miktarlarda tüketmesi önerilmemektedir.
- Dereotuna karşı alerjik reaksiyonu bulunan kişilerin tüketmesi kesinlikle önerilmemektedir. Bu durum nadir olarak gelişse de göz ardı edilmemelidir.
- Safra kesesi sorunlarınız varsa dereotu taşların hareket etmesini sağlayacağı için kanallarda tıkama meydana getirebileceği için tüketimi zararlı olacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.