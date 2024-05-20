20 May 2024 - 11:42- Gündem G:

CHP İzmit’ten Muhtar Aydın Doğan’a ziyaret

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan önceki gün ilçe başkan yardımcıları Emine Özdüzgün, Cemal Polat, Selman Kurcan ve Bengisu Şentürk ile birlikte 31 Mart’ta yapılan seçimde Şirintepe Mahalle Muhtarı seçilen Aydın Doğan’ı ziyaret etti.

Mesut Akbulut
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CHP İzmit’ten Muhtar Aydın Doğan’a ziyaret mask
CHP İzmit’ten Muhtar Aydın Doğan’a ziyaret
CHP İzmit’ten Muhtar Aydın Doğan’a ziyaret
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Ziyarette CHP eski Meclis Üyesi İbrahim Güçlü de hazır bulundu. Başkan Ercan, muhtar Doğan’a başarılar diledi. Muhtar Doğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek CHP heyetine teşekkür etti. 

CHP İzmit’ten Muhtar Aydın Doğan’a ziyaret
# CHP eski Meclis Üyesi İbrahim Güçlü, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Emine Özdüzgün, Cemal Polat, Selman Kurcan, Bengisu Şentürk, Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan, Meclis, chp, ifade

20 May 2024 - 11:42 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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Yorumlar

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Rambo - Aydın Doğan ı tebrik eder başarılarının devamını dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 12:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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