20 May 2024 - 11:42- Gündem

CHP İzmit’ten Muhtar Aydın Doğan’a ziyaret

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan önceki gün ilçe başkan yardımcıları Emine Özdüzgün, Cemal Polat, Selman Kurcan ve Bengisu Şentürk ile birlikte 31 Mart’ta yapılan seçimde Şirintepe Mahalle Muhtarı seçilen Aydın Doğan’ı ziyaret etti.