OLGUNLARIN KURA ÇEKİMİ YARIN KASKF'DE

TECRÜBELİ OLGUNLAR
1-Nikomedya Master
2-Psf Değirmendere
3-Hv Enerji
4-İşkur
5-Evi Decor
6-Yağmur Reklam
7-Gölcük Master
8-Yörünge İnşaat
9- Kocaelispor Efsaneleri Zafer BALKAYA ELEKTRİK
OLGUNLAR KATEGORİSİ
1-Sbs-ups
2-Psf Değirmendere
3-Met Mühendislik Kartepe Raster
4-Full Medya Bekirpaşa Master
5-Ada Eser Yapı
6-İzmit Masterler
7-Snopy Pizza Seymen
8-Yağmur Reklam
9-Tepe Et Pendik
10-Yakupoğlu Hafriyat
11-Cumhur Çelik
12-Royal Abjar
13-Gölcük Donanma Master
14-Gültepe Veteranlar
15-Maximum Özel Güvenlik
16-Kgb Veliler
17-Balaban Grup
GENÇ OLGUNLAR
1-Vizyon İnşaat
2-Jet Sürücü Kursu Kartepe
3-Arılift Asansör
4-Zafer Balkaya Elektrik
5-Gölcük Yıldız FK
6-Kocaeli Hafriyat
7-Maximum Özel Güvenlik
8-KTM Gümrük Müşavirliği
9-Sbs-ups-Esatech
10-Carver Spor
11-Dinamo İzmit
12-M.a Gold Gayrimenkul
13-Direkli Spor
14-Emin Erol Sigorta
15-Plajyolu Gençlik
16-Alden Spor
17-Anaçag Anaokulu
18-Ultra Çelik Sakarya
19-Asya Atın Körfez
20-Tablacı Kebap
21-Ata Güneş FK
22-Cağdaş Koc.Gazetesi Alfa Team
23- Canlar Matbaa
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.