Yeni gelecek olan yönetime tavsiyeler!

Rakiplerimiz Süper Lig’e merhaba derken temsilcimiz yeniden 1. Lig’de kaldı. Peki, Kocaelispor'da mevcut yönetimin veya seçilmesi halinde yeni yönetimin bu sezon nasıl bir yol izlemesi gerekiyor. Aklın yolu birdir, başarı elde etmek o kadar da zor değil…

STRATEJİK TRANSFER POLİTİKASI

Temsilcimiz Kocaelispor’un son 3 senede en dertli olduğu konuğu şüphesiz ki yapılan yanlış transferler. Hem düştüğümüz hem de Süper Lig’e çıkmadığımız sezonlarda Kocaelispor’un kalitesine yakışmayan transferler yapıldı. Bunun en büyük sebebi ise stratejik transfer politikasının olmamasından ve yetenekli bir scout ekibinin olmamasından kaynaklıydı. Takıma getirilen adı sanı duyulmamış, menajer dayatması futbolculara hem fazla para verildi hem de hiçbir fayda sağlanamadı. Kocaelispor’un son 3 yılında yapılan fiyasko transferler saç baş yoldurdu. Yeni gelecek olan yönetimin en çok üzerinde durması gerektiği konu kesinlikle transfer politikası olması gerekiyor.

ETKİLİ İLETİŞİM

Kocaelispor bu sezon yine birçok kez kaos yaşadı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın takımdan ayrılması oyuncular ile yaşadığı problemlerden kaynaklı olduğu konuşuldu. Eski başkan Engin Koyun taraftar tarafından hiçbir zaman istenmedi. İletişim eksikliği insanlar arasındaki bağı koparttı. Kulüp içerisinde etkili iletişimin olması, futbolcular, teknik heyet ve yönetimin bir bütün halinde hareket etmesi her zaman başarıyı beraberinde getirir. Kocaelispor’da bu sezon bu konu bir türlü başarılamadı. Mevcut başkan Recep Durul bu konuyu aşmak için takıma mentör getirdi. Her maç öncesinde taraftarlarla bir araya gelerek tribünleri havaya sokmaya çalıştı. Takım otobüsü ile maçlara gitti ancak iş işten geçmişti. Zaman kısıtlıydı ve takım eskisi kadar iyi oynamıyordu. İletişimdeki kopukluklar bu kısıtlı sürede giderilemedi.

İYİ BİR SCOUTİNG

Bir takım eğer ellerini ovuşturan menajerlerin oltasına düşmek istemiyorsa kesinlikle ve kesinlikle kaliteli bir scout ekibine sahip olması gerekiyor. Kulüp içindeki kaliteli scout ekibi hem takıma yetenekli genç oyuncular kazandırır, hem de kaliteli, kalifiyeli ve takıma fayda sağlayabilecek oyuncuları daha az maliyetle bulur. Diğer türlü menajerler kendi yeteneksiz oyuncularını kulüplere çok yetenekliymiş gibi sunar, scout ekibi olmayan kulüplerde bu yemi hemen kapar… Kocaelispor’un bu sezon ve düştüğü sezon yaptığı transferlere bakarak bunu çok net anlayabiliriz… 9 Haziran’da gelecek olan yönetimin kuvvetle kaliteli bir scout ekibi kurması gereklidir. Aksi halde yeniden menajerlerin dayattığı yeteneksiz oyunculara mecbur kalır, milyonları çöpe atmaya devam ederiz!

TESİSLERİN DÜZENLENMESİ

Sezon başında Sevindikli’ye tesis yapılacağı söylendi ama 1 yıl geçmesine rağmen bir kazma bile vurulmadı. Kocaelispor sezon boyunca Körfez Brunga Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü. Sevindikli’de belirten arazide ise inekler otladı… Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın çabaları ile mevcut tesisler elden geçirildi. Yeni odalar, yeni fitness salonu tesislere eklendi. Tabii ki bu yeterli olmadı. İyi bir kulübün iyi bir tesisi olmak zorunda. Sevindikli tesisleri uzun bir süre yapılacağa benzemiyor, o yüzden mevcut tesislerin yeniden elden geçirilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Yeni gelecek olan yönetimi bu konu üzerinde uzun bir mesai yapması şart.

Bir futbol takımında yönetim sadece parasal işlere bakmaz. Maalesef ki bizim ülkemizde bu konu hep böyle algılanmıştır. Parayı veren düdüğü çalar misali, “ Ben bu kadar para verdim, ben şu kadar para verdim.” diye anlatılır durulur. Ancak kulüp yönetimi sadece parasal işlere bakmamalı. Başarılı bir futbol kulübü için sağlam bir yönetim gereklidir. Yönetim, kulübün stratejik hedeflerini belirlemeli, finansal durumu yönetmeli ve kulübün genel işleyişini sağlamalıdır. Taraftar ile takım arasında köprü olmalı, gerektiğinde taraftara kolaylık sağlamalı, diğer kulüplerle ilişkileri sağlamlaştırmalı, kulübün içerisindeki tüm sorunlarından anında çözülmesi için reaksiyon almalı, kulübü tüm platformlarda savunmalı ve en önemlisi takımını hiçbir yerde yalnız bırakmayan yöneticilere sahip olmalıdır… Takımın maçlarına, çok önemli mazereti olanların dışında tüm yönetim kurulunun katılması zorunlu olmalıdır. Takım, arkasında güçlü bir yönetimin olmasını bilmelidir. Uzun lafın kısası başarılı olmaz çok da zor değil. Biraz emek ve biraz çalışma ile başarı her türlü gelir. Yeter ki gerçekten isteyin…