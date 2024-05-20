Gram altın şahlandı

Gün içinde ons altın 2450 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı, gram altın ise 2540 TL’yi gördü.

Altın fiyatları haftaya hareketli başladı. Ortadoğu’da yaşanan gerilim ve Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) bu sene para politikasını gevşetmeye başlayacağına dair düşüncelerin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Ons altın 2450 dolara yükselerek rekor kırarken, ons altın ve dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre, gram altın da 2540 liraya çıktı.

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan ekonomik verilerin desteği ve dolarda yaşanan küresel güç kaybıyla birlikte ons altın; bir ayın ardından 2400 doları aşmıştı. Ons altın bu haftaya da yükselişle başladı.

Haftaya rekorla başlayan altının yükselmesine yol açan en önemli gelişmeler, FED’in bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik değerlendirmeler ve Ortadoğu’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları oldu.

Ons altın günün erken saatlerinde 2450 dolar seviyesine yükselerek rekor kırdı ve gram altın da 2540 TL seviyesine yükseldi.

Şu an ise, gram altın 2.525 iken çeyrek altın 4.145 seviyesinde bulunuyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: YENİÇAĞ