Faktoring Hizmetlerinin İşletmeler İçin Finansal Avantajları

Hem yurt içinde hem de yurt dışında faktoring hizmetlerinden faydalanmanın sağladığı pek çok avantaj bulunuyor. Ticari faaliyetlerde bulunan firmalar için bu avantajlar hakkında bilgi sahibi olunması önemlidir. Özellikle yüz güldüren hizmet kapsamı ve güvenilirliği ile ön plana çıkan QNB Faktoring hizmetleri yurt içi ve yurt dışında faaliyette olan şirketlerin tanışması gereken hizmetlerin başında geliyor.

Faktoring hizmetlerinin neleri kapsadığını, türlerini ve merak edilen diğer konuları ele almadan önce avantajlarından söz edelim.

Alacakların hızlı bir şekilde nakit akışına dönmesini sağlar. Faturalı ve çekli alacakların rotayı dış kaynaklara çevirmeye gerek kalmadan nakde dönmesini sağlaması ise şirketler için fon elde edebilmek anlamına gelir.

Şirketler için düzenli nakit akışının olması son derece önemlidir. Özellikle üretim süreçlerinde aksama olmaması, düzenli nakit akışına bağlıdır. Dolayısıyla faktoring hizmetleri bu anlamda büyük bir avantaj sunar. Alacakların tahsil edilmesi sayesinde risklerin azalması, ödemelerin kontrol altında tutulması ya da şirketin pazar payının artması gibi avantajları göz ardı etmemek gerekir.

Faktoring şirketi şirket için tahsilat takibi ve tahsilat yönetimi gibi süreçleri de üstlenebiliyor. Bu da faktoring hizmetinden faydalanan şirketlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Şirketlerin muhasebe yükünün önemli düzeyde azaldığını da eklemek gerekir.

Ticari alacak bakiyesinin azalması şirketlerin daha güçlü ve likit bir bilançoya ulaşmasına olanak tanır.

Faktoring hizmetleri kapsamında sunulan istihbarat ve garanti ise şirketler için büyük bir önem taşır. Çünkü bu hizmetler sayesinde şirketlerin alacakları daha az riskli olur.

Yurt dışında faaliyet göstermek isteyen şirketler alıcı riskini faktore devredebilme imkânına sahiptir. Böylelikle uluslararası piyasalarda pazarlarını genişletme ve büyüme hedeflerine daha kısa zamanda ulaşma şansını da yakalarlar.

Yukarıda sıraladığımız avantajlar genel olarak faktoring hizmetinden faydalananlar için geçerlidir ve bu avantajlar söz konusu hizmeti KOBİ’ler için de cazip kılıyor. Peki, uluslararası piyasalarda ticari faaliyette bulunan ihracatçılar için faktoring hizmetleri ne gibi avantajlar sağlıyor?

Yurt Dışı Faktoring Hizmetlerinin Sağladığı Avantajlar

Uluslararası alanda ihracatçılar için geçerli olan alacakların tahsil edilmesine yönelik belirsizlik faktoring hizmetleri ile ortadan kalkıyor. Bu da ihracatçı firmaların faaliyetlerini çok daha rahat bir şekilde devam ettirmelerine olanak tanır.

Alacakların temliki sayesinde ihracatçı firmalar için likit bir bilanço yapısının oluşması mümkün olur. Özellikle gayrikabili rücu faktoring tercih edildiğinde kredi riskinin müşterilerin memzuçlarında görünmediği bilgisini de aktaralım. Bu da uluslararası alanda ihracatçılar için önemli bir ayrıntıdır.

Sunulan hizmet kapsamında edinilen istihbarat bilgileri güvenilirdir. Böylelikle alıcının mali gücü gibi bazı konularda bilgi sahibi olunabilir.

Vadeli olan alacakların faktoring hizmeti alınan şirkete devredilmesi ise şirketlere önemli bir hareket alanı kazandırır. Çünkü bu sayede şirketler hem kesintisiz hem de hızlı bir nakit akışı elde edebilirler.

Ön ödeme imkânı da kendi içerisinde mühim avantajlar sunar. Ön ödeme ile ihracatçı firmalar genellikle hammadde tedariki sağlar. Dolayısıyla üretim süreçlerinde nakit eksiği nedeniyle yaşanabilecek aksamaların ve gecikmelerin önüne geçilebilir.

Bu arada ön ödeme ihracatçı firmalara döviz cinsinden yapılır. Haliyle borç taahhütlerini kapatabilirler ya da KDV iadesi başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu prosedürler noktasında da bir gecikme yaşanmasının önüne geçilmiş olur.

Tüm bu avantajları gözden geçirdiğinizde neden faktoring hizmetlerinin bu kadar fazla talep gördüğünü daha net anlayabilirsiniz.

Faktoring Hizmeti Neleri Kapsar?

Genel olarak faktoring hizmetlerinin kapsamı şöyledir:

Garanti

Tahsilat

Alacak yönetimi

Finansman

Faktoring Türleri Nelerdir?

Hizmet türü aracısından faktoring 2 gruba ayrılır. Bunlar;

Yurt içi faktoring

Yurt dışı faktoring

Garanti açısından da bu hizmet 2 farklı kategoride ele alınır. Bunlar:

Geri dönülebilir faktoring

Geri dönülemez faktoring

Yurtiçi Faktoring Ödeme Türleri Nelerdir?

Yurtiçi faktoring hizmetlerinden faydalandığınızda hangi ödeme türlerinin geçerli olduğunu merak edebilirsiniz. Ödeme türlerine şu örnekleri verebiliriz:

Peşin İskonto

Vadesi belli olan alacaklarda vade süresine bağlı olarak komisyon ücreti ya da faiz uygulanarak firmaya ödeme yapılmasıdır.

Spot İşlem

Faiz ya da komisyon ücreti ile belirli bir vadeye göre ön ödeme işleminin yapılmasıdır. Bu ödeme türünde temlik alınan tutarın bir kısmı firmaya finansman ücreti olarak verilir. Anaparadan tahsilatın düştüğünü belirtelim. Bu ödeme türünde faturalar vade sürelerine göre kesilir. Anapara, ücretler ve faiz de vade sonu geldiğinde tahsil edilir.

Değişken Faizli İşlem

Piyasa koşulları göz önünde bulundurularak bir faiz ücreti belirlenir. Alacakların vadesine göre bu faiz ve komisyon ücreti uygulanır. Anaparanın bakiyesinden tahsilatlar düşülür ve müşteri tarafından talep edilen tarihte de işlemin kapatılması sağlanır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler kadar büyük firmalar için de faktoring hizmetlerinin önemli faydalar sağladığı biliniyor. Bu hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için ziyaret etmeniz gereken platform QNBFF internet sitesi olmalıdır. Hem yurtiçi hem de yurt dışı faktoring hizmetlerine dair merak edilen tüm soruların yanıtları bu sitede yer alıyor.