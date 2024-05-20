Ultra Trail 25 Mayıs Cumartesi günü Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Denizli Göleti'nin eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde koşulacak Gebze Belediyesi Ultra Trail etkinliği 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ülkenin dört bir yanında sporcunun iştirakiyle düzenlenecek Gebze Belediyesi Ultra Trail'de 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27K Hannıbal Koşusu ve 55K Fatih Sultan Mehmet Han Ultra kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelelere sahne olacak.
- Spor
Gebze Ultra Trail'de geri sayım başladı
Gebze Belediyesi'nin önemli ulusal etkinliklerinin başında gelen Ultra Trail, 25 Mayıs Cumartesi günü Denizli Göleti'nin eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.