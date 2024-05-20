Gebze Ultra Trail'de geri sayım başladı

Ultra Trail 25 Mayıs Cumartesi günü Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Denizli Göleti'nin eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde koşulacak Gebze Belediyesi Ultra Trail etkinliği 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ülkenin dört bir yanında sporcunun iştirakiyle düzenlenecek Gebze Belediyesi Ultra Trail'de 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27K Hannıbal Koşusu ve 55K Fatih Sultan Mehmet Han Ultra kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelelere sahne olacak.