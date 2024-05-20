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Gebze Ultra Trail'de geri sayım başladı

Gebze Belediyesi'nin önemli ulusal etkinliklerinin başında gelen Ultra Trail, 25 Mayıs Cumartesi günü Denizli Göleti'nin eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze Ultra Trail'de geri sayım başladı
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Ultra Trail 25 Mayıs Cumartesi günü Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. Denizli Göleti'nin eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde koşulacak Gebze Belediyesi Ultra Trail etkinliği 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ülkenin dört bir yanında sporcunun iştirakiyle düzenlenecek Gebze Belediyesi Ultra Trail'de 10 K Ressam Osman Hamdi Bey Koşusu, 27K Hannıbal Koşusu ve 55K Fatih Sultan Mehmet Han Ultra kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelelere sahne olacak.

20 May 2024 - 12:21 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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