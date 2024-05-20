Erkekler yüzümüzü kızarttı, kadınlar yüzümüzü ağarttı!

HELAL OLSUN SİZE!..
1.Lig’de sezonu yine 1.Lig takımı olarak kapatan, Süper Lig’e hasret bırakan Kocaelispor, 2.Lig Kırmızı Grup’ta son dakikada ligde kalan Belediye Derince, 3.Lig’den amatöre düşen 90 yıllık kulübümüz Darıca G.B. başımızı öne eğerken, kızlarımız yüzümüzü ağartıyor, göğsümüzü kabartıyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Diyarbakır'da düzenlemiş olduğu Türkiye Süper Lige Yükselme müsabakalarında Serpil Sarper yönetimindeki Kocaeli Üniversitesi Kadın Voleybol takımı, Bölgesel Lig’de şampiyon olan 14 Takımın arasında yaptığı müsabakalar sonucunda, sıralamada ilk dört dereceye girerek, Süper Lig’e yükseldi. İzmit Belediye Kadın basketbol takımı bu yıl yeniden Süper Lig heyecanı yaşattı. Adem Başoğlu Kadın futbol takımı ise üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.