Erkekler yüzümüzü kızarttı, kadınlar yüzümüzü ağarttı!

HELAL OLSUN SİZE!..

1.Lig’de sezonu yine 1.Lig takımı olarak kapatan, Süper Lig’e hasret bırakan Kocaelispor, 2.Lig Kırmızı Grup’ta son dakikada ligde kalan Belediye Derince, 3.Lig’den amatöre düşen 90 yıllık kulübümüz Darıca G.B. başımızı öne eğerken, kızlarımız yüzümüzü ağartıyor, göğsümüzü kabartıyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun Diyarbakır'da düzenlemiş olduğu Türkiye Süper Lige Yükselme müsabakalarında Serpil Sarper yönetimindeki Kocaeli Üniversitesi Kadın Voleybol takımı, Bölgesel Lig’de şampiyon olan 14 Takımın arasında yaptığı müsabakalar sonucunda, sıralamada ilk dört dereceye girerek, Süper Lig’e yükseldi. İzmit Belediye Kadın basketbol takımı bu yıl yeniden Süper Lig heyecanı yaşattı. Adem Başoğlu Kadın futbol takımı ise üçüncü kez Türkiye Şampiyonu oldu.