Kongreye kaldı 19 gün, hala yeni bir aday yok…

ŞİMDİLİK TEK ADAY: DURUL

Süper Lig hayallerine bu sezon da ara veren Kocaelispor’da yeni gündem kongre… Yeni başkan, 9 Haziran’da düzenlenecek olan kongrenin 2. oturumunda belli olacak. Kocaelispor Başkanlığı için şu an sadece mevcut başkan Recep Durul adaylığını koydu. Kaldı 19 gün ancak başka bir aday hala ortaya çıkmış değil.

KONUŞULAN 3 İSİM VAR

Kocaelispor’da kongre her gün biraz daha yaklaşırken henüz yeni bir başkan adayı çıkmadı. 3 ismin başkan adayı olabileceği konuşuluyor. Bu isimler, Kocaelispor İdari Asbaşkanı Veli Başkurt, Özko Alüminyum’un sahibi, iş insanı Ulaş Yıldız ve önceki dönemlerde yöneticilik yapmış olan Abdülkadir Yılmaz. Konuşulan 3 kişinin arasından henüz başkanlık adaylığı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Liste hazırlığı içinde olduğu bilinen isimlerin bu bu hafta adaylıklarını açıklaması bekleniyor.