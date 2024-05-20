20 May 2024 - 12:24- Spor G:

Kongreye kaldı 19 gün, hala yeni bir aday yok…

Kocaelispor’da, 9. Haziran’da yeni başkan seçilecek. Kongreye 19 gün kalmasına rağmen hala yeni bir başkan adayı çıkmış değil. Tek aday mevcut başkan Recep Durul olarak gözüküyor…

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kongreye kaldı 19 gün, hala yeni bir aday yok… mask

ŞİMDİLİK TEK ADAY: DURUL

Süper Lig hayallerine bu sezon da ara veren Kocaelispor’da yeni gündem kongre… Yeni başkan, 9 Haziran’da düzenlenecek olan kongrenin 2. oturumunda belli olacak. Kocaelispor Başkanlığı için şu an sadece mevcut başkan Recep Durul adaylığını koydu. Kaldı 19 gün ancak başka bir aday hala ortaya çıkmış değil.

KONUŞULAN 3 İSİM VAR

Kocaelispor’da kongre her gün biraz daha yaklaşırken henüz yeni bir başkan adayı çıkmadı. 3 ismin başkan adayı olabileceği konuşuluyor. Bu isimler, Kocaelispor İdari Asbaşkanı Veli Başkurt, Özko Alüminyum’un sahibi, iş insanı Ulaş Yıldız ve önceki dönemlerde yöneticilik yapmış olan Abdülkadir Yılmaz. Konuşulan 3 kişinin arasından henüz başkanlık adaylığı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Liste hazırlığı içinde olduğu bilinen isimlerin bu bu hafta adaylıklarını açıklaması bekleniyor.
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20 May 2024 - 12:24 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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Yorumlar

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Farklı Bakış - Başarının sahibi çok kocaelispor un sahibi yok .Hodri meydan na verin gitsin tabii alırsa.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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