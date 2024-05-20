Kongreye kaldı 19 gün, hala yeni bir aday yok…

ŞİMDİLİK TEK ADAY: DURUL
Süper Lig hayallerine bu sezon da ara veren Kocaelispor’da yeni gündem kongre… Yeni başkan, 9 Haziran’da düzenlenecek olan kongrenin 2. oturumunda belli olacak. Kocaelispor Başkanlığı için şu an sadece mevcut başkan Recep Durul adaylığını koydu. Kaldı 19 gün ancak başka bir aday hala ortaya çıkmış değil.
KONUŞULAN 3 İSİM VAR
Kocaelispor’da kongre her gün biraz daha yaklaşırken henüz yeni bir başkan adayı çıkmadı. 3 ismin başkan adayı olabileceği konuşuluyor. Bu isimler, Kocaelispor İdari Asbaşkanı Veli Başkurt, Özko Alüminyum’un sahibi, iş insanı Ulaş Yıldız ve önceki dönemlerde yöneticilik yapmış olan Abdülkadir Yılmaz. Konuşulan 3 kişinin arasından henüz başkanlık adaylığı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Liste hazırlığı içinde olduğu bilinen isimlerin bu bu hafta adaylıklarını açıklaması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Farklı Bakış - Başarının sahibi çok kocaelispor un sahibi yok .Hodri meydan na verin gitsin tabii alırsa.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.