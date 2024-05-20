Prof. Dr. Canan Dağdeviren ilham veren hayat hikayesi anlattı

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren bugün saat 10.00’da Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi içinde bulunan Prof. Dr. Savaş Ayberk Konferans Salonu’nda ‘Gençlere İlham Veren Bir Başarı Hikayesi’ adlı seminer gerçekleştirdi. Seminere İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Ünlü bilim insan Prof. Dr. Canan Dağdeviren, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ akademisyenleri ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Dağdeviren gerçekleştirdiği seminerde gençlere ilham olması adına kendi hayatından kesitlerden, çalışmalarından bahsetti. Dağdeviren’i sunumu büyük beğeni topladı. Sunum ardından gerçekleşen soru cevaptan sonra etkinlik sona erdi.

BU KENTTEN DOĞMUŞ BİRİ

Program öncesinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sayın Rektörümüz Nuh Zafer Cantürk’e bize kapılarını açtığı için teşekkür ediyorum. Bugün ki ziyaretimizin ana nedeni bizim sosyal belediyecilik anlamında çocuklarımızın eğitimine destek verebilmek ve katkı sunabilmek için açmış olduğumuz Çınar Çocuk Evi kreşlerimizden bir tanesine Canan hocamızın adını verdik. Bugün onun katılımıyla birlikte kreşin açılışını gerçekleştireceğiz. Biz çocuklarımıza onun hayat hikayesini ilham olsun dedik. Bu topraklardan bu kentten Körfez ilçesinden doğmuş birisi. Benim de bu üniversiteden mezun olduğum bu sıralardan geçtiğim benim için kıymetli bir üniversite Kocaeli Üniversitesi ilk kaydolduğumda 4 sene geçer mi demiştim. Kaç dört sene geçti artık bilmiyorum. Bu güzel üniversitenin sıralarından geçerek bugün bu şehrin yöneticisi olduk. Gençlerimizi de öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

CANAN HANIMI AĞIRLAMAK İÇİN BİR ZEVK

Başkan Hürriyet’in ardından konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh. Zafer Cantürk ise konuşmasında şunları söyledi, “Canan Hanımı ağırlamak bizim için bir zevk. Fatma Hanım’a öğrencilerimizle böyle bir hayat hikayesini sundukları için teşekkür ediyorum. Kocaeli Üniversitesi olarak biz şehrin idarecilerinin üniversitemizi kullanmasından memnuniyet duyuyoruz. Genç kardeşlerimizin bu hayat hikayesinden ilham almasını ve kendilerini geliştirmelerini istiyorum.

İYİ BİR BİLİM İNSANI İYİ BİR GÖZLEMCİ OLMALI

İyi bir bilim adamı iyi bir gözlemci olması. Canan hanım bununla ilgili çok güzel şeyler anlattı. Bizim insanlarımızın en önemli problemi özgüven eksikliği. Kendimize güvenmeliyiz, kendimize güvendiğimiz zaman başarılı olacağız. Herkes ortalama bir zekaya sahip başlangıçta çok fazla sıra dışı insanlar Stephen Hawking, Albert Einstein gibi insanlar çok az. Önemli olan çalışmak, hayal etmek. Çok çalışmak iddialı olmak. Bu uğurda çaba göstermek. Ayrıca Canan Hanım’dan mühendislik fakültemiz için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’yle (MİT) bir köprü olmasını istiyorum”

BU ÜNİVERSİTENİN YERİ BENİM İÇİN ÖZEL

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Cantürk’ün ardından konuşan Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren ise konuşmalarında şu ifadelere yer verdi, “Fatma Hanım’a, sayın Rektör hocamıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Benim Kocaeli Üniversitesiyle olan bağlantım ingilizce sınavı serüveniyle başladı. Sınava burada girmiştim. Baya serüvenli bir sınavdı. Hızlı bir çalışmanın sonunda tekrar buraya gelerek bursu kazanıp Amerika’ya gittim. Bu üniversitenin benim yeri bu anlamda hep özel olarak kalacak. Bu sunumda kendi hayat hikayemi anlatacağım. Sizlerin ilham kaynağı olmak ve son zamanlarda yaptığım çalışmalardan bahsedeceğim.

KENDİNİZİ KALIPLARA SOKMAYIN

Hayat çok kısa başkalarının hayallerini takip etmek için, hayatta ne iş yapmak istiyorsanız onu yapın. İstediğiniz bir alan başarırız olma ihtimaliniz çok düşük. Aileler çocuklarına bu konuda rahat bırakmasını istiyorum. Genç arkadaşlarım kendi alanlarında ve diğer alanlardaki insanlarla tanışmaları bağlantılarını geliştirmeleri istiyorum. Gençlerin kendilerini gibi hareket etmeli. Ailem istiyor diye kendinizi kalıplara sokmayın. Soru sorsunlar, kendilerini gibi olsunlar ve çalışmaktan vazgeçmesinler”